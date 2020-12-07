أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم يتاجر بالمخدرات ومخالف لشروط الإقامة في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين في منطقة البتاوين في بغداد يتاجر بالمخدرات بعد نصب كمين محكم له وبالجرم المشهود أثناء قيامة بالمتاجرة بالمواد المخدرة وضبط بحوزتة كمية منها من نوع الحشيشة المخدرة".

وأضافت أنه "من خلال تدقيق موقفة الامني تبين انة عربي الجنسية مخالف لشروط الاقامة ولا يحمل جواز سفر او مستمسك ثبوتي اخر، كما انه كان متعاطي للمخدرات خلال القبض عليه، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".