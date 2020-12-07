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التربية بصدد "تقليص" المناهج لهذه المراحل الدراسية


أكدت وزارة التربية، الاثنين، عن قرب الاعلان عن تقليص المناهج الدراسية الخاصة بالمراحل غير المنتهية الثانوية للعام الدراسي 2020 ــ 2021.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مدير التعليم الثانوي بالوزارة محسن حافظ الزهيري قوله، ان "الوزارة وبالتنسيق مع المديرية العامة للمناهج الدراسية ستعلن عن تقليص المناهج الدراسية للمراحل المتوسطة والاعدادية غير المنتهية (الاول والثاني المتوسط والرابع والخامس الاعدادي) لتتماشى مع الوضع الحالي للبلد في ظل جائحة كورونا لتكون مناسبة لعدد الدروس التي سيتلقاها الطالب خلال العام الدراسي الحالي 2020 ــ 2021".

وأضاف الزهيري، أنه "تم توجيه جهاز الاشراف التربوي بالوزارة بالتعاون مع اقسام الاشراف بالمديريات ببغداد والمحافظات لاجراء جولات ميدانية الى المدارس لمتابعة تطبيق القوانين والتعليمات والاجراءات الصحية في المدارس في ظل جائحة كورونا".

وتابع أن "قلة الابنية المدرسية تقف حائلا امام توفير بيئة نموذجية بعدد الصفوف وعدد الطلبة بشكل يتناسب مع حجم الجائحة وتحقيق التباعد الاجتماعي داخل شعبة الصف الواحد، علاوة على قلة عدد الملاكات التدريسية والتعليمية".

وأشار الزهيري إلى أن "الحاجة الكلية للأبنية المدرسية في عموم البلاد 15 الف مدرسة من اجل سد الحاجة الفعلية وخلق بيئة مدرسية احادية الدوام تستوعب اعداد الطلبة والتلاميذ المتزايدة".

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