الفتح: حكومة الكاظمي تنتهج سياسة تجويع الشعب لإجباره على التطبيع مع اسرائيل

اتهم تحالف الفتح، الاحد، الحكومة بانتهاج سياسة التجويع مع الشعب عبر المحاربة بأرزاق المواطنيين ورواتبهم واجبارهم على التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال النائب عن الفتح عامر الفايز في حديث صحفي ان “قانون الاقتراض مرر في البرلمان بسبب ضغط الحكومة رغم وجود اموال لديها كافية للرواتب ولاحاجة للاقتراض”.

واضاف ان “الهدف من تأخير الرواتب ليس ازمة مالية بل يحمل ابعاد سياسية دولية انتهجتها حكومة الكاظمي”، مشيرا الى ان “كل خطوات حكومة الكاظمي تسير وفق سياسة تجويع الشعب والضغط عليهم بأرزاق مواطنيه”.

واوضح الفايز ان “الهدف المبطن لها هو بعد التجويع اجبار الشعب على التطبيع وخلق راي عام في الشارع يؤيد التطبيع مع اسرائيل”