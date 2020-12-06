برلماني كردي: حزب بارزاني أكبر المتضررين من عملية توطين الرواتب

اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان عن الجماعة الإسلامية عبد الستار مجيد، الأحد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بانه أكبر الخاسرين من قرار توطين رواتب موظفي الإقليم مع الحكومة الاتحادية.

وقال مجيد في حديث صحفي إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني متخوف من قرار توطين الرواتب لأنه أكبر المتضررين من ذلك”، مشيرا الى أنه “على هذا الأساس تحرك الحزب وعقد اجتماعات مع الاتحاد الوطني وحركة التغيير، لحثهم على عدم المطالبة بتوطين الرواتب”.

وأضاف أن “الديمقراطي لديه الآلاف من الأسماء الفضائية التي تستلم رواتب وأيضا الآلاف من الأسماء الأخرى المعينة على ملاك الدولة ولكنها تقدم خدمات حزبية ولاتقدم أي خدمة وظيفية”.

وأشار إلى أن “الأحزاب الحاكمة استخدمت التوظيف لصالحها ولأغراض الدعاية الانتخابية، لذلك هنالك تخوف من الذهاب باتجاه توطين الرواتب والذي يعد الحل الأبرز، لكشف الاف الأسماء الفضائية التي تثقل موازنة الدولة”.

وعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني سلسلة اجتماعات مع كل من الاتحاد الوطني وحركة التغيير في مدينة السليمانية، وتم التباحث حول مواضيع مختلفة، أهمها مشكلة رواتب موظفي الاقليم.