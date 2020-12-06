الاقتصاد النيابية: الحكومة تتعمد تعطيل ارسال موازنة ٢٠٢١ للبرلمان

اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتعمد في تعطيل ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لمجلس النواب.

وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي في تصريح صحفيان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ بحاجة الى وقت يتجاوز الشهرين لقراءته داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “تأخير ارسال المشروع امر غير صحيح ويؤثر على عصب حياة المواطنين”.

واضاف ان “حكومة الكاظمي تتعمد عدم ارسال الموازنة لمجلس النواب وهذا الامر غير مقبول “، مبينا ان “الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير الموازنة لمجلس النواب”.

واكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، ان حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تضع خطوات جدية لمعالجة الازمة المالية الراهنة في البلاد.

واكد النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي، في وقت سابق، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير جادة بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحاديية لعام 2021 الى مجلس النواب.