بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد العراقية بمشاركة 800 ألف طالب

بدأ العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية والأهلية، صباح اليوم الأحد، بمشاركة أكثر من 800 ألف طالب وطالبة، في أول يوم دراسي بعد انتشار جائحة كورونا.

وبارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب بدء العام الدراسي الجديد، وجاء في نص الكتاب الموجه إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية أنه "نجدد احترامنا الكبير واعتزازنا العالي بملاكاتنا العلمية والتدريسية والإدارية التي واجهت التحديات والصعاب الاقتصادية والصحية ونجحت في تأمين المتطلبات العلمية والمعرفية وإدامة روح المحبة والتفاؤل".

وحث الوزير على "التعاون المشترك الذي يسهل على أبنائنا طلب العلم والتعاطي مع المرحلة حضوراً وإسهاماً وتفاعلاً يحقق ضمانات الجودة والاعتمادية في ضوء آليات التعليم والتعلم الإلكتروني والمدمج المعتمدة عالمياً".

يأتي هذا بعدما، افتتحت المدارس العراقية، أبوابها أمام الطلاب في العام الدراسي الجديد، الأحد الماضي، (29 تشرين الثاني 2020)، لأول مرة منذ ظهور جائحة كورونا حينما قررت السلطات العراقية تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس في 27 شباط الماضي.

وفي السياق، نقلت جريدة الصباح الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر العبودي، قوله إن قرابة 800 ألف طالب وطالبة يبدأون اليوم عامهم الدراسي الجديد في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية، بينما يترقب آلاف آخرون من خريجي المرحلة الإعدادية ظهور نتائج القبول المركزي خلال الأيام المقبلة ليدخلوا مرحلة الحياة الجامعية.

وفي ما يخص نتائج القبول المركزي لخريجي الدراسة الإعدادية، أشار إلى أن الوزارة تعكف عبر دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة على استكمال ملف القبول المركزي لهذا العام "الذي شهد صعوداً واضحاً في مؤشر الأعداد والمعدلات"، وستعلن نتائج القبول رسمياً بعد تسلم بيانات الدور الثاني من وزارة التربية، مرجحاً أن "لا يتعدى موعد الإعلان عنها أسبوعاً واحداً، أو أسبوعين بعد تسلم تلك البيانات".

وحتى الآن سجل العراق 562520 إصابة بفيروس كورونا، بينها 12411 حالة وفاة، و491657 شفاء، حسب بيان وزارة الصحة العراقية مساء أمس السبت.