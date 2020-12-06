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دعوة نيابية لغلق مدرسة في البصرة ظهرت بها 24 إصابة بفيروس كورونا


طالبت لجنة التربية النيابية محافظ البصرة أسعد العيداني بغلق مدرسة في المحافظة لتسجيلها عدداً من الإصابات بفيروس كورونا.

وخاطب عضو اللجنة صفاء الغانم العيداني في وثيقة أنه "نظرا لظهور نتائج فحص فيروس كورونا  في مدرسة الجمهورية التطبيقية الابتدائية والتي قام بها مركز العشار الطبي والتي أظهرت إصابة 24 طالبا، نطالب بغلق المدرسة فوراً".

وطالب الغانم بالايعاز الى الفرق الطبية بإظهار نتائج الفحص وتكثيفها، من اجل عدم انتشار الفيروس، حسب الوثيقة.

وفي وقت سابق دعت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المؤسسات الرسمية والمواطنين إلى دعم جهد وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، ملوّحة بغلق المدارس المخالفة لتعليماتها، فيما استثنت الاطفال دون 10 سنوات من فحص كورونا عند السفر.

اللجنة ألزمت المحافظين بعدم إصدار التوجيهات التي تقلل من الإجراءات الواجب اتخاذها في محافظاتهم، للحد من انتشار مرض كوفيد- 19، التي أوصت بها وزارة الصحة وأقرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وفقاً لبيان صادر عنها.

وقررت اللجنة الزام وزارتي التربية والتعليم العالي، بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخاصة بدوام المدارس والكليات (الحكومية والأهلية على حد سواء) وعدم إعطاء استثناءات فيما يخص عدد أيام الدوام (لأي مرحلة دراسية) واتباع التعليمات والإرشادات الواجب أخذها فيما يخص عدد أيام دوام المدارس والكليات  التي عممت من وزارة الصحة.

وأكدت أنه خلاف ذلك "ستغلق المؤسسة التعليمية المخالفة على وفق المادة (46 - ثانياً/ ب) من قانون الصحة العامة رقم (89 لسنة 1981).

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دعوة نيابية لغلق مدرسة في البصرة ظهرت بها 24 إصابة بفيروس كورونا
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