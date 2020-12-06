محلل سياسي : : الاقليم حصل على مايريد من واردات النفط والمنافذ في موازنة 2021

رأى المحلل السياسي سعد الكعبي، الاحد، ان اقليم كردستان، حصل على مايريد في موازنة 2021، من ايرادات النفط والمنافذ الحدودية، لافتا الى ان السرقات النفطية ستستمر بشكل شرعي بعيدا عن الحساب وبموافقة الحكومة.

وقال الكعبي لـ /ألمعلومة/، ان “كردستان تصدر اكثر من 450 الف برميل في حين لم تلتزم بتسليم واردات النفط المنصوص عليها في الدستور وفقا للتأكيدات النيابية، وبالتالي فأن ذلك يعد سرقة للواردات في وقت يتبجح فيه الاقليم بأن هناك ديون مترتبة على الحكومة يتم استقطاعها من تلك الواردات، وهو مايعني شرعنة سرقة مبالغ النفط وعدم تسليمها الى المركز”.

واضاف ان “التصريحات الاخيرة اكدت حصول الاقليم على نفس واردات النفط و50 بالمئة من ايرادات المنافذ الحدودية مع تسليم واردات 250 الف برميل نفط الى بغداد في موازنة 2021 وهو نفس الاتفاق الذي عقدته حكومة عبد المهدي مع الاقليم”.

ولفت الى ان “المشاكل ستبقى قائمة مع الاقليم بسبب قرارات المنطقة الخضراء ومحاولتها رمي كرة النار بملعب الحكومة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة، لو تم اجراؤها في الموعد المحدد”.