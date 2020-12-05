مواطنون ميسانيون : ظاهرة انتشار رفع اصوات الاغاني والطرب في سيارات الشباب الطائش أمر مزعج ومرفوض .

ميسان / ظاهر العقيلي

طالب عدد كبير من ابناء محافظة ميسان قيادة شرطة المحافظة بضرورة ان تأخذ دورها ووفق القانون في الحد من أنتشارظاهرة رفع اصوات الاغاني والطرب في سيارات الشباب في المحافظة وان يكون هنالك دور فعال لمديرية مرور ميسان ومحاسبة المخالفين للوضع العام .

هذا وسجل المواطنون الميسانيون أمتعاضهم من هذه الظاهرة بين الشباب خاصة لاثارتهم الضوضاء وازعاج المرضى والمواطنين .

واضاف المواطنون ان انتشار هذه الظاهرة المزعجة يمس حق من حقوق الانسان في ضرورة الشعور بالراحة والهدوء والطمأنينة وهم في منازلهم وهذا ما يجب ان تفرضه قوات الامن والمرور ووفق السياقات العامة والقانون .

وتسائل المواطنون ماهو ذنب المواطن الذي يريد ان يرتاح في منزله من هكذا اصوات صاخبه وسط الاحياء السكنية والشعبية وما هو ذنب الشيخ العجوز المريض او المراة او الطفل في ظل هكذا اجواء فوضويه دون اي رادع .

هذا ويعمد الكثير من سائقي السيارات خصوصاً الشباب إلى رفع صوت المسجل في الأماكن العامة والمزدحمة، وهي ظاهرة ليست بجديدة، ولكنها مازالت قائمةً حتى يومنا هذا وان رفع صوت المسجل أو حتى المذياع الذي يبث الاغاني والطرب يسبب إزعاجاً ومضايقة لكثير من الناس .