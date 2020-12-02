الفتح: لايمكن تعديل قانون الانتخابات مجددا

اكد تحالف الفتح، الاربعاء، ان المدة المتبقية لا تتحمل تعديل قانون الانتخابات مجددا، مبينا ان الخطوة الافضل المضي بالانتخابات رغم وجود خلل بعض نقاط القانون.

وقال النائب عن الفتح عبد الامير المياحي في حديث صحفي ان “هناك بعض النقاط بقانون الانتخابات بحاجة الى تعديل كونه اقر تحت ضغط الجماهير “.

واضاف ان “التعديلات والتوافقات سوف تستغرق اوقات طويلة وموعد الانتخابات بدأ بالعد التنازلي”، مشيرا الى ان “الوضع لا يتحمل تعديل القانون مجددا”.

واوضح المياحي ان “الافضل للمرحلة المقبلة هو المضي بالقانون واجراء الانتخابات وفق ما اقره مجلس النواب وفق الموعد المحدد في حزيران المقبل”.

وكانت اللجنة القانونية النيابية اعلنت، الاثنين الماضي، عن تعديل قانون الانتخابات مجددا بعد تصويت البرلمان عليه في وقت ستبق ومصادقة الجمهورية عليه.