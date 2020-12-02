الأخبار

الفتح: لايمكن تعديل قانون الانتخابات مجددا


اكد تحالف الفتح، الاربعاء، ان المدة المتبقية لا تتحمل تعديل قانون الانتخابات مجددا، مبينا ان الخطوة الافضل المضي بالانتخابات رغم وجود خلل بعض نقاط القانون.

وقال النائب عن الفتح عبد الامير المياحي في حديث صحفي ان “هناك بعض النقاط بقانون الانتخابات بحاجة الى تعديل كونه اقر تحت ضغط الجماهير “.

واضاف ان “التعديلات والتوافقات سوف تستغرق اوقات طويلة وموعد الانتخابات بدأ بالعد التنازلي”، مشيرا الى ان “الوضع لا يتحمل تعديل القانون مجددا”.

واوضح المياحي ان “الافضل للمرحلة المقبلة هو المضي بالقانون واجراء الانتخابات وفق ما اقره مجلس النواب وفق الموعد المحدد في حزيران المقبل”.

وكانت اللجنة القانونية النيابية اعلنت، الاثنين الماضي، عن تعديل قانون الانتخابات مجددا  بعد تصويت البرلمان عليه في وقت ستبق ومصادقة الجمهورية عليه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القضاء يباشر بالتحقيق بوثائق المصارف المشتركة بنافذة بيع العملة الأجنبية
الاعلام الامني تعلن قتل "المجموعة الارهابية" التي استهدفت مواطنين بصلاح الدين
القانونية النيابية: البرلمان امام خيارين بشأن قانون المحكمة الاتحادية
برلماني كردي سابق : الشارع الكردي اجبر حكومتة على التنازل لبغداد بشان الموازنة 2021
رئيس كتلة بدر النيابية يحذر الحكومة من الالتفاف على قرار انسحاب القوات الامريكية
النزاهة تضبط تلاعباً بعقار قيمته مليار دينار عائد للدولة في بابل
وفاة مدرب نادي الكرخ بسبب مضاعفات فيروس كورونا
الفتح: لايمكن تعديل قانون الانتخابات مجددا
النزاهة النيابية: محافظ البنك اثبت فشله والكاظمي خرق القانون بتعيينه
الموقف الوبائي لكورونا في العراق لليوم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك