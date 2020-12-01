مع بدء العام الدراسي.. انتقادات نيابية وحكومية للتظاهرات وشعارها “ماكو وطن ماكو دوام”

انتقدت وزارة التربية ولجنة التربية النيابية، “تظاهرات تشرين” التي شهدتها البلاد العام الماضي والتي تخللتها قيام مجاميع بتعطيل دوام المدارس والاعتداء على الكوادر التدريسية والتعليمية، فيما أكدتا أن الشعار المثير للجدل “ماكو وطن ماكو دوام” اضر المسيرة التربوية كثيرا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في حوار، إن “شعار “ماكو وطن ماكو دوام” اثر كثيرا على المسيرة التعليمية”، مشيرا إلى أن “تم الاعتداء على المتظاهرين والكوادر التدريسية في احد الاجتماعات بذي قار

وأضاف فاروق، أن “رؤية وزارة التربية اختلفت عما حددته خلية الازمة من موعد لبدء العام الدراسي”، مبينا أن “التأني ببدء العام الدراسي الجديد كان افضل من التسرع غير المحسوب”.

من جانبه قال عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي أن “سنة 2020 كانت سيئة جدا على المستوى الدراسي”، مشيرا الى أن “هناك اجندة سياسية ساهمت باجندات تعطيل الدراسة”.

وأوضح المكصوصي، أن “لمظاهرات تشرين تأثير سلبي على الواقع التربوي في العراق حيث انها عطلت الدراسة لعام كامل”، لافتا إلى أن “ما يسمى بـ (فرق مكافحة الدوام) خالفت قوانين الحكومة ومبادئ التظاهرات السلمية”.