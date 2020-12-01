الفتح: الكاظمي ومستشاريه فشلوا بإصلاح الوضع الخدمي والاقتصادي والعلاقات الدولية

اعتبر تحالف الفتح، الثلاثاء، ان حكومة الكاظمي لا تمتلك اي رؤية اقتصادية او خدمية فضلا عن فشلها بملف العلاقات مع دول العالم، عازيا ذلك الى فشل رئيس الوزراء ومستشاريه.

وقال النائب عن الفتح احمد الكناني في حديث صحفي ان “الحكومة تعهدت بالإصلاحات وبالخدمات وتنظيم علاقات العراق دوليا”.

واضاف ان “اي امر لم تنجح فيه الحكومة وفشلت في تقديم الخدمات ومن تقديم رؤية اقتصادية انية للازمة المالية وفشلت ايضا بتنظيم العلاقات الدولية مع دول العالم”.

واوضح ان “الامر لا يتحمله الوزراء كون اغلبهم لايتحكم بوزارته”، مبينا ان الامر يتحمله الكاظمي ومستشاريه الذين اوصلوا البلاد الى ماهي عليه”.

وتعاني البلاد من ازمة مالية خانقة تعثر على اثرها تأخير تسديد رواتب الموظفين فيما اعتبر بعض الخبرا ان العراق لا يعاني من ازمة نقدية بل سوء في الإدارة والتخطيط الحكومي