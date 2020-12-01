التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات إلى شهر أيلول من العام المقبل.

وقال مصدر مطلع ، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طلبت من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال اجتماعها معه يوم أمس الاثنين، أن تكون الانتخابات المبكرة في نهاية شهر أيلول 2021، بدلاً من السادس من شهر حزيران 2021.

وأضاف أن المفوضية طلبت التأجيل لتكون على كامل استعدادها لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن الكاظمي وعد المفوضية بدراسة طلبها، والرد على امكانية التأجيل من عدمه.

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال جلسة اليوم لمجلس الوزراء، على أن مفوضية الانتخابات بحاجة الى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها.

وشدد على إصراره بشأن إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي أعلن عنه سابقاً وهو السادس من حزيران المقبل.