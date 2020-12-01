نائب يطالب الحكومة باحترام قرار البرلمان بإنهاء تواجد القوات الأجنبية

اكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي حازم الخالدي، الثلاثاء ، رفضه القاطع بقاء اي قوات اجنبية دون موافقة الحكومة والبرلمان، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى احترام قرار البرلمان في ما يتعلق بموضوع السيادة.

وقال الخالدي في تصريح صحفي إن “إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية قرار ملزم وواجب التطبيق من قبل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وأضاف، ان “على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود اي قوات اجنبية ومنعها من استخدام الاراضي العراقية لأي سبب كان”، داعيا الى “ضرورة التعامل مع الموضوع بجدية وان تسعى الحكومة الى احترام قرار البرلمان في مايتعلق بجدولة القوات الامريكية”.

وكان نواب من مختلف الكتل السياسية دعوا في أوقات سابقة الى ضمان تحقيق سيادة العراق وإخراج القوات الأميركية وحفظ كرامة المواطن العراقي في الداخل والخارج.