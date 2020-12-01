القبض على عصابة تبتز المواطنين بذريعه صدور مذكرات قبض بحقهم في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القبض على عصابة تبتز المواطنين بذريعة صدور مذكرات قبض بحقهم في كركوك.

وقال بيان للوكالة ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين في محافظة كركوك يقومون بأبتزاز المواطنين ومساومتهم بدفع مبالغ مالية من خلال تهديدهم بوجود مذكرات قبض بحقهم وفق احكام المادة ٤ ارهاب ".

واشار البيان الى انه "تم القاء القبض على المتهمين بعد نصب كمين محكم لهم بالجرم المشهود اثناء قيامهم باستلامهم مبلغ (١٠٠٠٠)دولار من أحد الاشخاص الذي كان سيكون ضحية لهم، كما ضبطت صور قيود وسنويات وبطاقة سكن فارغة وسندات عقار مزورة كانت بحوزتهم".

واضاف البيان "وقد تم تصديق اقوالهم قضائيا" بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق المواد (٤٥٦ و٢٨٩و ٢٩٨) ق ع واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".