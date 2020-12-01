مجلس الوزراء يخفق في مناقشة موازنة 2021 ويؤجلها الى الأسبوع المقبل

أعلن وزير الثقافة والمتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، تأجيل مناقشة موازنة 2021 الى السبت المقبل.

وقال ناظم، في مؤتمر صحفي، إن “جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2021 أجلت إلى السبت المقبل”، مضيفا أن “الحوارات جارية لإيجاد حل لمشكلة الرواتب”.

وأكد أن “الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات في موعدها”، مبينا “لدينا غاز مبدد يقدر بمليارات الدولارات”.

وحذر من أن “القوانين والصراعات داخل البرلمان يجب أن لا تمس أقوات الناس اليومية”.

وكان مجلس الوزراء، حدد في وقت سابق، جلسة اليوم لمناقشة قانون موازنة 2021.