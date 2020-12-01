الحشد الشعبي يعثر على عدد من العبوات الناسفة ويفجرها في ديالى

اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، العثور على عدد من العبوات الناسفة وتفجيرها في محافظة ديالى.

وذكر الحشد في بيان ان"قوة مشتركة من الوية (1، 23، 110) بالحشد الشعبي، عثرت على عدد من العبوات من الناسفة وذلك خلال عملية أمنية واسعة لتطهير منطقة زور بردان في محافظة ديالى".

واضاف: "قامت القوة بتفجير تلك العبوات بطريقة آمنة وابعاد خطرها عن السكان".

وأطلق الحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية تطهير وملاحقة فلول داعش ضمن مناطق شمال شرق ديالى.