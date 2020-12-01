الجيل الجديد: حزب بارزاني يحاول فرض إرادته على برلمان الإقليم

اتهم رئيس كتلة حراك الجيل الجديد في برلمان إقليم كردستان كاظم فاروق، الثلاثاء، الحزب الديمقراطي بفرض هيمنته على سلطة البرلمان.

وقال فاروق في حديث صحفي إن “مايجري داخل برلمان الإقليم وخصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني هو محاولة فرض الهيمنة على البرلمان من هذا الحزب”.

وأضاف، أن “نائب الرئيس آشتي هورامي وهو قيادي في الحزب الديمقراطي ومقرب من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، يسعى لإسكات صوت المعارضة”.

واعتبر أن “تلك التصرفات “للتستر على فضائح الفساد والسرقات التي تحصل بشكل يومي والعمليات التي تقوم بها المافيات المقربة من السلطة”.