الاستخبارات تعلن القبض على "انغماسي" في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابي كان يعمل ضمن كتيبة "للانغماسيين" تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي في محافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على الارهابي المكنى (ابوجهاد) المطلوب وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية".

وأضافت أن الإرهابي المعتقل "عمل بما يسمى كتيبة ابو عبيدة الجراح (للانغماسيين) وهو انتحاري في عصابات داعش الإرهابية".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا لإكمال أوراقه التحقيقية".