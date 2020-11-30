تحرك قضائي للتحقيق بفساد نافذة بيع العملة

نشرت وثيقةٍ، اليوم الاثنين، تظهر توجيه رئاسة الادعاء العام كتاباً لمحكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق بخروقات نافذة بيع العملة.

وبحسب الوثيقة، فأنّ رئاسة الادعاء العام طلبت من المحكمة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال الإطلاع على ما ورد من مآخذ نيابية حول نافذة بيع العملة التي يصدرها البنك المركزي العراقي، وإجراء تحقيق أصولي وفي أسرع وقت ممكن.

يذكر أنّ نواباً أكدوا في وقتٍ سابق أنّ نافذة بيع العملة يعد بوابةً لاستنزاف العملة الصعبة وتهريبها للخارج في ظل التواطؤ مع بعض المصارف الوسيطة والتابعة لجهات سياسية متنفذة، مشددين على أنّ معظم فواتير الاعتماد مزورة.