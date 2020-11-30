الكاظمي يوجه بإرسال موازنة 2021 "فوراً" إلى أمانة مجلس الوزراء

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021 "فوراً" إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، إن "رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة فوراً إلى الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت".

وأضاف مجيد أن "الحكومة والبرلمان يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021".