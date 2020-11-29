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الفتح: جريمة اغتيال زاده لن تثني الثورة عن مواصلة المسيرة ضد المشروع الصهيوني


اعتبر تحالف الفتح، الاحد، جريمة اغتيال الخبير النووي محسن فخر زاده لن تثني الثورة عن مواصلة المسيرة ضد المشروع الصهيوني، فيما اشار الى ان ذلك لا يزيد الجمهورية الإسلامية إلا قوة وتماسكا.

وقال التحالف في بيان  "نعرب عن تعازينا ومواستنا للجمهورية الإسلامية وقيادتها المباركة وشعبها المقاوم الصامد باستشهاد محسن فخر زاده الخبير النووي برصاص عملاء الصهيونية والسائرين في ركابها والضالعين بالخيانة العظمى للأمة وقيمها وهويتها الإسلامية والإنسانية".

واضاف ان "تلك الجريمة لن تثني الثورة عن مواصلة المسيرة بالوقوف الحازم والجازم والثابت ضد المشروع الصهيوني ودعاة التطبيع وستبقى شامخة بقيادتها ومحورها الحضاري وقيمها الرصينة وشعبها المقدام الذي علم الدنيا كيف تكون الشعوب حرة وكيف تصنع من صور الاضطهاد صبراً جميلاً ، ومن الوعي بالإسلام والثبات على مبادئه دولة مستقلة وتجربة إسلامية رائدة".

وتابع "عهدنا بالقيادة الحكيمة للجمهورية الإسلامية أن لا يزيدهم التحدي بشهادة هذا الخبير المجاهد إلا قوة وتماسكا وحكمة بالرد في الزمان والمكان المناسبين من دون أن تؤثر جريمة الاغتيال على إحساسهم العميق بالمسؤولية العظيمة والحرص على استتباب الأمن والسلام الدوليين في هذه المنطقة المشتعلة بالمفاجآت والصراعات في العالم".

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