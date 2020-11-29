"داعش" الارهابي يعلن مسؤوليته عن قصف وتعطيل مصفاة الصينية

أعلن تنظيم داعش الارهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن مهاجمة مصفاة السينية النفطية في شمال العراق، ما تسبب في تعطيل العمليات بالمنشأة.

وبحسب "رويترز" نشر التنظيم الإرهابي بيانا جاء فيه، إن صاروخين من نوع "كاتيوشا" استُخدما في الهجوم. ولم تذكر تفاصيل أخرى عن وقوع إصابات.

وقال مسؤولان بمصفاة نفط الصينية بشمال العراق، إن السلطات أوقفت العمليات في المصفاة الصغيرة بعد إصابة صهريج لتخزين الوقود بصاروخين، مما تسبب في إشعال حريق في وقت سابق اليوم الأحد.

وأضاف المسؤولان لوكالة "رويترز" أن وقف العمليات في المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية 30 ألف برميل يوميا، جاء بعد امتداد الحريق إلى شبكة قريبة لأنابيب النفط.

اندلع حريق، في وقت سابق من اليوم الأحد، في مصفاة النفط بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق. وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع": "حريق بمصفى الصينية ببيجي بعد تعرضه لصاروخ كاتيوشا انطلق من مقتربات طريق الصينية الحديثة".

وأضافت الوكالة نقلا عن مدير إعلام مصافي الشمال قوله إن الحريق تمت السيطرة عليه دون خسائر". ذكرت الوكالة في البداية أن الحريق ناتج عن سقوط صاروخين كاتيوشا على مصفاة النفط، ثم استدركت ذلك وأوضحت أن الحريق ناتج عن سقوط صاروخ واحد.