نائب: على الحكومة العراقية التعامل بالمثل مع الامارات

استغرب النائب منصور البعيجي، الاحد، قرار الامارات الاخير بتعليق فيزة الدخول للعراقيين الى اراضيها معتبرا هذا القرار استهداف لسيادة العراق ومواطنيه الراغبين بالدخول الى الامارات ولايوجد سبب يدفع الامارات باتخاذ هذا القرار الذي يعتبر مساس بسيادة البلد .

وقال البعيجي في بيان إن “على الحكومة العراقية ان لاتقف مكتوفة الايدي اتجاه هذا القرار الاماراتي بتعليق فيزة الدخول للعراقيين الراغبين بالدخول الى اراضيها وان تتعامل بالمثل معها وترد بتعليق منح تاشيرة الدخول الى اراضيها وتقطع العلاقات الدبلوماسية باسرع وقت”.

وأضاف أن “المطالبة باستدعاء السفير وتسليمة مذكرة احتجاج اجراء غير كافي بل يجب ان يكون الرد الحكومي اقوى ضد الامارات لقيامهم بهذه الخطوة الغير مبررة ضد العراق وشعبة وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وطرد سفيرها اقل رد حكومي يتناسب مع قرارها”.

وأوضح البعيجي أنه “من غير الممكن ان يمر هذا القرار الاماراتي بدون رد او صمت حكومي اتجاهها لانه من غير المعقول ان يتم منع المواطنيين العراقيين من دخول الاراضي الاماراتية وهم يصولون ويجولون داخل اراضينا لذلك يجب ان ترد الحكومة العراقية باسرع وقت حفاضا على سيادة البلد وامن مواطنيه اتجاه هذا القرار الاماراتي الغير مبرر الذي يعتبر استهداف صارخ لسيادة البلد ومواطنيه”.