الدفاع النيابية: امريكا تمنع تأمين الحدود العراقية بالاساليب الحديثة

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد، عن قيام الولايات المتحدة الامريكية بمنع تأمين الحدود العراقية بالاساليب الحديثة.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح صحفي، ان “الفيتو الامريكي لشراء الاسلحة المتطورة من مصادر غير امريكية لا يزال قائما حتى الان”، لافتا الى ان “امريكا تمانع اي صفقة تسليح يقوم بها العراق مع دول اخرى كروسيا او الصين”.

واضاف ان “الحدود العراقية ليست امنة بشكل كامل وهنالك منع امريكي من شراء منظومة دفاع جوي ورصد لتأمين الحدود كون تلك المنظومة غير امريكية”،

مبينا ان “الجانب الامريكي لا يرغب بامتلاك العراق منظومات دفاعية حديثة واسلحة متطورة، حيث ادى ذلك الى اسستخدام اسلحة بدائية لتأمين الحدود وهذا غير كافي لضبط الامن القومي للبلاد”.

واكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، في وقت سابق، أن شراء منظومة دفاع جوي متطورة يمثل اولوية للامن القومي العراقي في 2021.