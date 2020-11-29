وزير الدفاع يتفقد معدات عسكرية مصرية

تفقد وزير الدفاع العراقي، عناد سعدون، اليوم الأحد، مصنعين للإنتاج الحربي في مصر، برفقة وزير الدولة المصرية للإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسي، وعدد من المسؤولين بالوزارتين.

وزار الوزيران كلا من مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، ومصنع 200 الحربي، وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، ومصنع 300 الحربي، حيث تم إجراء عرض تقديمي بكل مصنع، حول الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية، المتوفرة بالمصنع.

كما تم عرض المنتجات التي تقوم هذه المصانع المصرية بإنتاجها، والمشروعات التي تقوم بالمشاركة في تنفيذها، وتمت زيارة خطوط الإنتاج بالمصنعين، وزيارة معرض المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي.