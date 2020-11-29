التغيير: الوفود الكردية لا تملك صلاحيات التفاوض مع بغداد

أكد عضو حركة التغيير جولي أسعد، الأحد، أن الوفود الكردية التي تذهب لزيارة العاصمة بغداد لاتملك صلاحيات التفاوض والتوقيع على الاتفاقيات.

وقال أسعد في حديث صحفي إن “رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني يماطل فقط وجميع ملفات النفط والمنافذ الحدودية محصورة تحت صلاحياته فقط”، معتبرا أن “الوفود التي ذهبت إلى بغداد في الفترة الماضية لاتمتلك صلاحيات التوقيع على الاتفاقيات”.

وأقر أسعد “بصعوبة التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي بين بغداد وأربيل، نتيجة عدم قدرة الإقليم على تسليم النفط، وكذلك فأن الحكومة ستلجأ لاستقطاع جزء كبير من رواتب الموظفين، في ظل عدم تأكد الحكومة على عدم قدرة المواطنين على التظاهر والاحتجاج، نتيجة السياسة التي تنتهجها أحزاب السلطة الحاكمة ضد المواطنين ومن يريد المطالبة بحقوقه”.

وأشار إلى أن “المواطنين أمام سلطة بوليسية قمعية لاتقبل بالتظاهر والاحتجاج وتدعي ممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان”.