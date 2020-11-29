نائبة كردية: حكومة الإقليم تؤجج النعرات القومية للتغطية على ملف النفط

اعتبرت النائبة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، الأحد، أن حكومة إقليم كردستان تحاول كسب الوقت وتأجيج الشارع الكردي ضد الحكومة الاتحادية والكتل السياسية في بغداد.

وقالت رجب في حديث صحفي إن “حكومة الإقليم لن تقوم بتسليم النفط إطلاقاً، لأنها لاتستطيع القيام بهذه الخطوة، كونها قد وقعت اتفاقية لبيعه لمدة 50 عاما إلى تركيا، كما وقعت اتفاقا آخر مع روسيا لبيع الغاز”.

وأضافت أن “حكومة الإقليم تحاول إضاعة الوقت وتأجيج القضية قومياً، عبر محاولة التلاعب بعواطف ومشاعر المواطنين، من خلال وسائل الإعلام والبيانات والخطابات الرنانة، التي تحمل بغداد مسؤولية عدم توزيع الرواتب”.

وأشارت إلى أن “المواطنين في كردستان نفذ صبرهم ولن ينتظروا هذه المماطلة والتسويف والتلاعب بمشاعرهم، من أجل إرضاء عوائل السلطة الحاكمة”.