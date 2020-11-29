محافظ الأنبار يعلن عن خطة لإعادة النازحين إلى مناطقهم نهاية العام الجاري

أكد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، الأحد، أن مخيمات النازحين مؤمنة بشكل كامل منذ بدء النزوح، مبيناً أن المحافظة تشهد عودة يومية للنازحين، كاشفاً عن وجود خطة لإعادة النازحين إلى مناطقهم مع نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الدليمي قوله، إن "مخيمات النازحين مؤمنة وبشكل كامل منذ بدء النزوح"، مؤكداً "عدم وجود أي خرق أمني بهذا الصدد".

وأضاف، أن "المحافظة كانت تضم أكثر من 1400 عائلة نازحة، حيث تمت إعادة أكثر من 300 عائلة"، لافتاً إلى أن "عمليات العودة تجري يومياً أو بين يوم وآخر".

وأشار إلى أن "هنالك خطة لإعادة الجزء الأكبر من النازحين خلال نهاية العام الجاري"، مبيناً أن "عودة النازحين تجري بطريقة طبيعية، ولا تتدخل الحكومة أو أي منظمة دولية بعودتهم".

وأكد الدليمي على "استمرار الإعمار في المحافظة"، منوهاً بأن "بعض المناطق كانت فيها مشاكل، وتم إيصال الخدمات لها، وأصبحت جاهزة، فضلا عن حل عدد من المشاكل الأمنية لدى بعض النازحين، من خلال المطالعة المجتمعية، وبعض اللجان والمنظمات وشيوخ العشائر، ووضع آلية لاستحصال الموافقات لضمان عودتهم".

وبين أن "بعض المناطق كانت فيها مشاكل أمنية، وبعض المخلفات الحربية، والآن أصحبت مؤمنة ومحصنة بشكل جيد".

وشدد الدليمي، على "أهمية أن تكون هنالك تخصيصات مالية للأسر العائدة من وزارة الهجرة، لكن الوضع المالي في البلد انعكس سلبا على هذا الملف".