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اهل الحق يطالب المجتمع الدولي بالوقوف ازاء جريمة اغتيال زاده


طالبت حركة اهل الحق، الأحد، المجتمع الدولي بالوقوف ازاء جريمة اغتيال العالم الايراني محسن فخري زاده، فيما اشارت الى ان الوضع لا ينقصه أزمات جديدة في المنطقة.

وقالت الحركة في بيان "مرّة أخرى عادت قوى الظلام، المتمثّلة بالكيان الصهيونيّ وعملائه، إلى تنفيذ جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده التي أثبتت هشاشة هذا الكيان، وعجزه عن المواجهة، ولجوئه إلى أفعال الغدر والجريمة".

واضافت "لقد أثبتت هذه الجريمة بشاعة الكيان الصّهيوني وانهيار قيمه الإنسانية من جديد، وافتقاده إلى أدنى مقوّمات احترام الشّعوب، وفندت كلّ ادعاءاته بالرغبة في السلام والسعي إليه، وذلك بإضافة جريمة جديدة إلى سلاسل جرائمه الكبيرة، التي تعتبر وصمة عار بحق الإنسانية جمعاء، وحقوق الإنسان".

وتابعت ان "مسلسل اغتيال العلماء من قبل الكيان الصهيوني في المنطقة، يعيد ذاكرتنا إلى ملف اغتيال العلماء والكفاءات العراقية بعد 2003"،

لافتة الى ان "الوقائع تشير إلى تورط العدوّ الإسرائيلي بملف الاغتيالات في العراق، والوقوف وراء أغلب الأحداث الدموية التي جرت في البلاد بشكل مباشر، أو عن طريق دعم المجاميع الإرهابية المتطرفة".

وبينت انه "بعد هذه الجريمة، فإننا نرى أنّ المجتمع الدوليّ مطالب بالوقوف موقفًا حازمًا أمام مرتكبي هذه العمليات الإجرامية التي تشجّع على العنف والتوترات والحروب، وتؤثر على الوضع الذي لا تنقصه أزمات جديدة في المنطقة، ويحتاج كلّ الحاجة إلى سيادة القيم الإنسانية والعدالة والسلام"

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