مجلس القضاء يعقد جلسته الدورية ويتخذ قرارات عدة

عقد مجلس القضاء الأعلى، الاحد، جلسته الدورية عبر (الفيديو كونفرنس) وتمت مناقشة عدد من المواضيع واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها.

وذكر اعلام القضاء في بيان ان "المجلس اقر ترقية عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ومنح المناصب حسب مقتضيات العمل".

واضاف ان "المجلس وجه بعقد الاجتماعات مع السادة قضاة التحقيق لمناقشة التوصيات التي تم التوصل اليها خلال الاجتماع المنعقد مع وفد وزارة الداخلية".

واوضح اعلام القضاء، ان" المجلس قرر دراسة امكانية التوسع في موضوع مشاهدة المحضون من قبل والديه خلال ايام العطل الرسمية مع زيادة ايام المشاهدة بما يتناسب مع مصلحة المحضون وظروف الوالدين".