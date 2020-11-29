الأخبار

لجنة نيابية تدعو الحكومة للبدء بتطبيق الورقة البيضاء وتحذر من "أمر كارثي"


قدم رئيس اللجنة النيابية لمتابعة البرنامج الحكومي النائب حازم الخالدي، الأحد، مقترحات عدة لتعظيم الواردات غير النفطية، وفيما حذر من أن استمرار التحرك على الاحتياطي النقدي في البنك المركزي هو "أمر كارثي"، دعا الحكومة إلى البدء بتطبيق الورقة البيضاء.

وقال الخالدي في حديث صحفي إن "المقترحات التي تقدمت بها اللجنة المالية تتوافق مع الاصلاحات التي تحدثنا عنها في وقت مناقشة قانون تمويل العجز المالي وهي إصلاحات عامة وضرورية تبحث عن تعظيم الإيرادات غير النفطية للفترة المقبلة"،

مبيناً أن "الفترة السابقة لم تشهد أي مناقشة أو تبني من قبل الحكومات لقضية تعزيز الواردات غير النفطية واعتمدت بشكل كامل على النفط ما أدى إلى خلل كبير تسبب في تأخير الرواتب للموظفين".

وأضاف، أن "من بين أبواب تعظيم الواردات هي المنافذ الحدودية في جميع المحافظات ومن بينها إقليم كردستان والتي بحال تمت الأتمتة لها والسيطرة عليها الكترونياً فانها ستعزز إيرادات للدولة قد تصل الى ستة مليارات دولار سنوياً إضافة إلى السيطرة على مزاد العملة سيعزز واردات الدولة باكثر من خمسة مليارات دولار، كما أن ملف الهاتف النقال وتراخيص الجيل الرابع قد تكون داعم مهم للإيرادات غير النفطية"،

لافتاً إلى أن "هناك ضغوطاً ربما تمارس على الحكومة من بعض الجهات السياسية لكن هذا لا يعني عجز الحكومة عن إجراء الاصلاحات وتعظيم الإيرادات غير النفطية وأيضاً مكافحة الفساد وتعزيز الوضع المالي للبلد".

ولفت الى ان "التحرك على الاحتياطي النقدي في البنك المركزي هو امر كارثي بحال الاستمرار به، وعلى الحكومة تنفيذ برنامجها الوزاري اضافة الى الاسراع في استكمال الموازنة للعام المقبل وارسالها الى مجلس النواب لانها تأخرت كثيرا على اعتبار ان القانون أوجب على الحكومة ارسالها قبل شهر ونصف الى مجلس النواب".

وأكد الخالدي، أن "على الحكومة البدء بتطبيق الورقة البيضاء التي أعلنت عنها، خاصة أن أغلب أبوابها هي من صلاحية السلطة التنفيذية ولا تحتاج إلى تشريعات برلمانية، لكن للأسف حتى اللحظة لم نجد أي تحرك حكومي فعلي لتنفيذها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية تمهل الكاظمي أسبوعا لتطبيق الورقة البيضاء: الوضع لا يتحمل الاكشن!
القبض على متهمين بقضايا جنائية مختلفة في بغداد
مجلس القضاء يعقد جلسته الدورية ويتخذ قرارات عدة
كربلاء: انتهاء دوام الموظفين عند الساعة الثالثة عصراً
لجنة نيابية تدعو الحكومة للبدء بتطبيق الورقة البيضاء وتحذر من "أمر كارثي"
العثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى رميا بالرصاص شرقي بغداد
مفتي “داعش الارهابي في الموصل ”: سافرت مرتين إلى السعودية لجلب الدعم للمجاميع المسلحة
مفوضية الانتخابات: منح 230 حزب عراقي شهادة تأسيس
انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول "داعش" في عمق صحراء الرطبة
القبض على إرهابيين قدما معلومات لـ"داعش" عن القوات الأمنية في كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك