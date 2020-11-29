مفوضية الانتخابات: منح 230 حزب عراقي شهادة تأسيس

اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الاحد، عن منح 230 حزب شهادة تأسيس فيما لايزال 77 حزبا اخر قيد التسجيل، مبينة انها تجري الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث صحفي ان “مجلس المفوضين يواصل العمل مع الدوائر المعنية لإكمال كافة الاجراءات اللوجستية والفنية لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر في السادس من حزيران 2021”.

واضافت ان “المفوضية منحت حتى الان 230 حزب شهادة تأسيس”، مشيرة الى ان “هناك 77 حزب اخر تقدم لمنحة شهادة تأسيس ولازالت قيد التأسيس فضلا عن الاحزاب الاخرى التي لم تتقدم بعد”.

وتابعت ان المفوضية فتحت اكثر من 1000 مركز موزعة في عموم العراق لتسجيل الناخبين وتوزيع بطاقات الناخب بايومتريا”