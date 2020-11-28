لجنة النفط البرلمانية تستضيف وزير النفط شأن بيع الوقود في الحقول الشمالية دون أن تعود إيراداتها إلى خزينة الدولة

أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، اليوم السبت، 28 تشرين الثاني، 2020، عزم لجنته على استضافة وزير النفط، احسان عبد الجبار، بشأن بيع الوقود في الحقول الشمالية والمناطق المتنازع عليها، دون أن تعود إيراداتها إلى خزينة الدولة.

وقال محمد في حديث صحفي إن "هناك عمليات فساد كبيرة في وزارة النفط وسوء إدارة وتخطيط فيما يخص استغلال الغاز الذي يحترق في الجو دون الاستفادة منه"، مبينا أن "ملف النفط من اهم الملفات التي تحتاج إلى تحقيق واسع وشامل بها".

واضافت أن "لجنة النفط والطاقة طالبت باستضافة الوزير والكادر المتقدم في الوزارة من أجل مناقشة هذه المسائل معهم إلا أن الموعد قد تم تأجيله"،

لافتا إلى أن "اللجنة تنتظر الاستضافة في الايام المقبلة لمناقشة موضوع بيع النفط في الحقول الشمالية والمناطق المتنازع عليها دون أن تعود الإيرادات إلى خزينة الدولة".