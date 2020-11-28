الصحة تصدر بياناً بالتزامن مع بدء العام الدراسي

دعت وزارة الصحة، السبت، المديريات العامة للتربية والهيئات التدريسية لتسهيل عمل الفرق الصحية لأخذ المسحات وفحص الطلبة والهيئات التدريسية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ، إنها "تدعو جميع المديريات العامة للتربية والهيئات التدريسية لتسهيل عمل الفرق الصحية لأخذ المسحات وفحص الطلبة والهيئات التدريسية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد".

من جانبه، قال وزير الصحة حسن التميمي لوكالة الأنباء الرسمية: "وجهنا بمسح وبائي شامل لكل المدارس لضمان عدم إصابة الطلبة والملاكات التدريسية بكورونا"، مضيفاً أن "الوضع الوبائي قلق ويحتاج الى تضافر الجهود من الاسر والهيئة التدريسية".

وأشار إلى "إعداد الآليات اللازمة لانطلاق العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع وزارتي التربية التعليم العالي ومنظمة الصحة العالمية، وتحديد أعداد الطلبة من 10-12 في الصف الواحد".