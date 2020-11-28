قائد شرطة ذي قار يوجه باستمرار فرض حظر التجوال

وجه قائد شرطة ذي قار الجديد اللواء عودة سالم عبود، السبت، باستمرار فرض حظر التجوال في المحافظة على خلفية تظاهرات يوم امس.

وذكرت القيادة في بيان ان"اللواء عبود ترأس مؤتمرا امنيا موسعا صباح اليوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني حال تسنمه مهام عمله قائدا لشرطة المحافظة، بحضور مدراء الدوائر الأمنية والاستخبارية والمعلوماتية ومدراء شرطة الأقسام والقوى الساندة واطلع على الخطط والبرامج الأمنية والية تنفيذ الواجبات، وأكد على بسط الأمن وفرض القانون وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

واضاف قائد الشرطة بحسب البيان، ان"مهمتنا تحتم علينا تحمل المسؤولية القانونية والشرعية والإنسانية ولذلك على الجميع العمل الجاد وبمهنية عالية لإعادة الحياة لوضعها الطبيعي في عموم المحافظة".

ووجه اللواء عبود، باستمرار فرض حظر التجوال الكامل والانتشار الأمني وتكثيف عمل المفارز والدوريات الثابتة والمتنقلة وإبداء المساعدة للحالات الإنسانية حفاظا على امن المحافظة واستقرارها.