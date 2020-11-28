اعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن القبض على متهمين اشتركا في استهداف القوات الأمنية والمتظاهرين ببغداد.

وقالت الوكالة في بيان "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين من المجاميع الخارجة عن القانون في منطقة البتاويين ببغداد".

واضافت الوكالة، أن "من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بقيامها باعمال شغب واستهداف القوات الأمنية والمتظاهرين من أعلى جسر الجمهورية وفي ساحة التحرير ببغداد ،كما ضبطت مقاطع فيديوية في هاتف احدهم توثق قيامة بأعمال العنف والتحريض على استهداف القوات الامنية هناك، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".