الامن النيابية: موازنة 2021 ستعالج حماية السيادة الجوية واصلاح المقاتلات

حدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، اربعة اولويات اساسية لوزارة الدفاع في ميزانية 2021 بضمنها حماية السيادة الجوية عبر منظومات دفاع جوي.

وقال العزاوي في تصريح صحفي،انه “رغم الازمة المالية التي يمر بها العراق الا ان هناك 4 اولويات اساسية لوزارة الدفاع نامل ان تدعم خلال ميزانية العام المقبل”.

واضاف ان ” ابرز الملفات هي تمويل ملف اصلاح الطائرات العراقية المقاتلة العاطلة عن العمل او التي تحتاج الى دعم لوجسيتي وتسليحي وتطوير انظمة الدفاع الجوي لحماية السيادة الجوية وزيادة اطر التدريب بالاضافة الى حسم ملفات حشد وزارة الدفاع والمفسوخة عقودهم”.

واشار العزاوي الى ان “وزارة الدفاع من الوزارات الهامة جدا في بنية الدولة العراقية وتوفير احتياجاتها في الميزانية ضرورة للامن القومي مع مراعاة طبيعة الاوضاع المالية التي تمر بها البلاد لكن هناك ملفات غاية في الاهمية يجب التفاعل معها ودعمها لتدعيم الامن والتصدي للارهاب