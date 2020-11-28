الحشد الشعبي يعلن الاطاحة باهم شبكات” الابتزاز الالكتروني” في ديالى

اعلن الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، السبت، عن الاطاحة باهم شبكات الابتزاز الالكتروني في المحافظة.

وقال الحسيني في تصريح صحفي ،ان” الجرائم الاللكترونية شكلت في الاشهر الاخيرة مصدر ضرر بالغ لعشرات المدنيين في ديالى من خلال محاولات سلبهم الاموال عبر منصات التواصل الاجتماعي بمختلف الطرق”،

لافتا الى ان “استخبارات الحشد الشعبي واستخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى كان لها جهد مشترك في مكافحة هذا النوع من الجرائم”.

واضاف الحسيني،انه” تم تفكيك شبكة خطيرة جدا للابتزاز الالكتروني واعتقال جميع افرادها بعد الاستجابة لمناشدات وشكاوي بعض المواطنين”،

مبينا ان “ الحشد الشعبي لايتوانى في تقديم اي عون او مساعدة لاي مواطن ولديه تنسيق رائع مع كافة الاجهزة الامنية المختصة من اجل مكافحة الجريمة بكل انواعها”.

ودعا الحسيني “من يتعرضون الى ابتزاز الى الابلاغ الفوري عن اقرب نقطة امنية والتعاون مع المفارز المختصة من اجل تعقب وانهاء دور تلك الشبكات التي لاتقل خطورة عن الفعل الارهابي وتسبب اذى كبير للعوائل”.ا