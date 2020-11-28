المالية النيابية تدعو الحكومة لبدء تنفيذ بنود الورقة البيضاء

دعت اللجنة المالية النيابية ، اليوم، السبت، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى البدء بتنفيذ بنود الورقة البيضاء.

وأكدت المالية النيابية في وثيقة موجهة لمجلس الوزراء أن “أغلب ما ورد في الورقة البيضاء يقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية على أن تحدد التوقيتات الزمنية اللازمة للتنفيذ، والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذها، مضيفة، ”أنها أرسلت بعض الإجراءات الاصلاحية العاجلة الاضافية والمقترحة لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد".