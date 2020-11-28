الأخبار

النزاهة تكشف حالات اختلاس لعلاج كورونا في البصرة


أعلنت هيئة النزاهة، السبت، عن تنفيذ ملاكاتها في مديريَّة تحقيق البصرة عمليَّة ضبطٍ في مستشفى البصرة التعليمي، مُبيِّنةً تمكنها من ضبط اضابير خاصة تتعلق بعلاجات لمرض كورونا قد تم اختلاسها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة، أشارت إلى أن "ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة التي انتقلت إلى المستشفى تمكَّنت من ضبط (10) أضابير تخصُّ اختلاس علاج ( اكتيمرا ڤيال) المُخصَّص لعلاج المرضى المصابين بوباء كورونا"، لافتةً إلى أن "مُوظَّفي الردهة الوبائيَّة في المستشفى قاموا باختلاس العلاج الذي يصل سعر (الابرة) الواحدة منه إلى (1,250,000) مليون دينار".

وأضافت الدائرة إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة الأوليَّات على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

يذكر ان هيئة النزاهة قد أعلنت منتصف أيلول الماضي عن ضبط مواد تُستخدَمُ للفحص السريع؛ للكشف عن وباء كورونا بحوزة مسؤولة مختبر أهلي، مُبيِّنةً أن تلك المواد تعود لدائرة صحَّة البصرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يعلن الاطاحة باهم شبكات” الابتزاز الالكتروني” في ديالى
القانونية النيابية: تأخر الحكومة بارسال الموازنة مخالفة لايمكن السكوت عليها
المالية النيابية تدعو الحكومة لبدء تنفيذ بنود الورقة البيضاء
الموقف الوبائي.. حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الإصابات اليومية
الفتح: صمت الحكومة وراء استهانة الامارات بالسيادة العراقية
النزاهة تكشف حالات اختلاس لعلاج كورونا في البصرة
القبض على "أرهابيين" أثنين من الداعمين لـ"داعش" في كركوك
المالية النيابية: لا نمتلك قاعدة بيانات عن أعداد الموظفين الحقيقيين
قيادي كردي: الحدود العراقية التركية تشهد كل أنواع التهريب والسرقات
وزير الداخلية يصدر توجيهاً للقوات الأمنية استعداداً للانتخابات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك