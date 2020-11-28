المالية النيابية: لا نمتلك قاعدة بيانات عن أعداد الموظفين الحقيقيين

دعت اللجنة المالية النيابية، السبت، الى الكشف عن أعداد الموظفين الفعليين في مؤسسات الحكومة الاتحادية ووزاراتها.

وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا في بيان ان "اللجنة المالية في مجلس النواب لاتملك قاعدة بيانات بأعداد الموظفين الحقيقيين".

واضاف "طلبنا من الحكومة الاتحادية خلال تشريع قانون تمويل العجز المالي باتباع نظام التسجيل البايومتري لمعرفة تلك الأعداد وكذلك لتشخيص الفضائيين منهم.

واضاف: ان الحكومة ستبدا بخطوات احصاء الموظفين عن طريق الكود الوظيفي لكل موظف، لانه لايجوز الاستمرار بهذا الحال وعدم معرفة العدد الحقيقي للموظفين".

واشار الى ان "احصائيات كل دائرة ومؤسسة حكومية تخلف عن الاخرى كدائرة التقاعد وغيرها من الدوائر، لذا لابد من وجود قاعدة بيانات توضح العدد الحقيقي للموظفين وكشف الفضائيين منهم ومقدار المبالغ التي تدفع كرواتب للموظفين".