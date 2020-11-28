قيادي كردي: الحدود العراقية التركية تشهد كل أنواع التهريب والسرقات

أكد عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد ، السبت، أن الحدود العراقية التركية يقع فيها كل أنواع التهريب والسرقات.

وقالت محمد في تصريح صحفي إن “مافيات أحزاب السلطة في إقليم وتحديدا العائلة الحاكمة تمارس مختلف أنواع التهريب بشكل علني إلى تركيا”.

وأضافت أن”قوات حرس الحدود التابعة للحكومة الاتحادية وجودها شكلي على الشريط الحدودي، ولاتمارس دورها في منع عمليات التهريب التي تقوم بها المافيات المتنفذة”.

وأشار محمد إلى أنه “على حدود أكثر 100 كيلو متر تتم عمليات التهريب لشاحنات النفط ومواد الحديد والمواد الغذائية والأغنام وغيرها”.