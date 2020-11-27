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حصيلة جديدة ... قتيلان واكثر من ٥٠ مصابا في ساحة الحبوبي بالناصرية
وكالة انباء براثا
110
2020-11-27
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