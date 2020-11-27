مراسلنا : 49 مصابا بينها ٩ بطلق ناري نتيجة الاشتباكات التي اندلعت بين انصار التيار الصدري ومجموعة من المتجمهرين

افاد مراسل وكالة انباء براثا اليوم الجمعة ان 49 اصيبوا بينهم 9 بطلق ناري بعد الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين انصار التيار الصدري ومجموعة من المتجمهرين في ساحة الحبوبي بالناصرية

واوضح مراسلنا ان "اكثر من 49 شخصا اصيبو بجروح متفاوتة بينهم 9 بطلق ناري، نتيجة اشتباكات وشجار بين متظاهرين وانصار التيار الصدري".

يذكر ان سبب الاشتباكات واطلاق النار من طرف اتباع التيار الصدري يعود الى ان مجموعة من المتجمهرين منعتهم من اقامة صلاة الجمعة التي دعا اليه مقتدى الصدر مما ادى الى نشوب هذه الاشتباكات

يذكر ان اتباع التيار الصدري قاموا بحرق الخيم الموجودة في ساحة الحبوبي وسط المدينة كرد على منعهم من اقامة صلاة الجمعة هذا اليوم