خشان ينتقد الإجراءات المالية للحكومة: لاتمتلك الخبرة الاقتصادية وستهدر المزيد من المال

انتقد النائب المستقل باسم خشان، الإجراءات الحكومية بشأن الازمة المالية، موضحا ان حكومة الكاظمي لاتمتلك الخبرة الاقتصادية لانتشال البلد من واقعه إضافة الى انها ستهدر المزيد من المال.

وقال خشان في حديث صحفي ان “الازمة المالية تشكل عائقا امام اجراء الانتخابات المبكرة في وقت تتكرر فيه هذه الازمة وحاجة العراق للاموال عبر الاقتراض او تشريع الموازنة”.

وأضاف ان “مايعيشه العراق اليوم هو ازمة رجال ولا يتعلق الامر بالاموال، لان العراق لديه حكومة تهدر أي أموال تأتي اليها بسبب الفشل الذي تسير عليه وعدم المامها بالوضع الاقتصادي”.

وبين ان “الأشخاص الموجودين في هرم السلطة لايمتلكون أي خبرة اقتصادية لإنقاذ البلد من المنزلق الخطير الذي يعيشه العراق، وهو ماجعل البلد في رمال متحركة”.