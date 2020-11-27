السلطات الإماراتية تشن حملة اعتقالات لعراقيين في أبو ظبي ودبي

كشف مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، عن تلقي الوزارة معلومات حول قيام السلطات الإماراتية باعتقال عدد من العراقيين، غالبيتهم في إمارتي دبي وأبوظبي، بوقت متزامن، ولأسباب غير معروفة، مؤكدا أن الحكومة تحاول التواصل مع الجانب الإماراتي لمعرفة ملابسات الموضوع.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن المسؤول قوله، إن “المعلومات المتحصلة تشير إلى أن عددا من المواطنين العراقيين تم اعتقالهم خلال الفترة الماضية بدولة الإمارات بشكل غير مفهوم، معظمهم مقيمون في الدولة أو ممن يترددون عليها باستمرار، وخاصة في دبي وأبوظبي، دون معرفة أسباب الاعتقال أو وضعهم القانوني”.

ولفت المسؤول إلى أن المعلومات المتوفرة جميعها من أسرتين عراقيتين أبلغتا السلطات العراقية بالموضوع، وبغداد بانتظار تفسير من الإماراتيين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير أكدت وقف السلطات في أبوظبي منح العراقيين سمات الدخول للإمارات، إلى جانب مواطني 12 دولة، معظمها عربية، أبرزها العراق ولبنان والجزائر وتونس واليمن