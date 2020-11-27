نائبة: التوطين سينهي ظاهرة الفضائيين ومزدوجي الرواتب

رأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، الجمعة، أن توطين الرواتب سواء في إقليم كردستان أو باقي المحافظات، أمر ضروري لتأسيس نظام مالي صحيح، مشيرة إلى أن التوطين سينهي ظاهرة "الفضائيين" ومزدوجي الرواتب.

وقالت جودت في حديث صحفي، ان "الحكومة في وادٍ ومجلس النواب في وادٍ آخر، وهذا الامر يدخل البلد في ازمات عديدة، ومن بينها الازمة المالية التي اضطر البلد بسببها الى الاقتراض لأكثر من مرة بغية تغطية الرواتب للموظفين"،

مبينة ان "هناك اتفاقاً بين بغداد واربيل على تسليم رواتب موظفي الاقليم مقابل تسليم حكومة الاقليم 250 ألف برميل من النفط يوميا و 50% من واردات المنافذ في الاقليم".

واضافت جودت، ان "رئيس الحكومة عليه الاجابة عن السؤال المهم، وهو هل ان الاقليم التزم بما عليه ضمن الاتفاق كي يتم تسليم المبالغ المالية لهم، بالتالي فان هناك نية لاستضافة الكاظمي ورئيس الاقليم ووزيري النفط في حكومتي بغداد واربيل داخل قبة البرلمان للاستفسار منهم عن هذا الملف المهم".

وتابعت أن "توطين الرواتب سواء في الاقليم او باقي المحافظات هو امر ضروري لترتيب الامور لانهاء ظاهرة الفضائيين ومزدوجي الرواتب والتأسيس الى نظام مالي صحيح ينهي سوء الادارة بالقطاع المالي ويضمن وصول الاموال الى مستحقيها ونعتقد ان توطين الرواتب هو جزء من الحل".