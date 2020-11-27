البرلمان يتلقى شكاوى باعتقال عراقيين في الامارات ويهدد بـ”موقف”

كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عن تلقيها شكاوى بخصوص اعتقالات طاولت أفرادا من الجالية العراقية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أنها تحاول فهم حقيقة وسبب الاعتقال.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحفي إن “شكاوى وصلت إليهم في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بخصوص اعتقالات طاولت أفرادا من الجالية العراقية في دولة الإمارات، وإلى غاية الآن نحاول فهم حقيقة وسبب الاعتقال”.

وأضاف الموسوي، أن “وزارة الخارجية العراقية مطالبة بالتحرك السريع لمعرفة ملابسات الموضوع وسبب الاعتقال، وتأمين تواصل مع ذوي المعتقلين بشكل فوري”.

وأوضح أن “مجلس النواب سيكون له موقف في حال التأكد من صحة المعلومات والشكاوى المتعلقة باعتقال العراقيين، وحاليا نتحرك لمعرفة تفاصيل أكثر، خصوصاً أنه تزامن مع قرار يوقف منح العراقيين سمات الدخول إلى الإمارات، وهذا القرار يجب أن يقابله قرار عراقي بالمثل وبشكل فوري”.