مشاريع جديدة سترى النور قريبا في ميناء الفاو تحت اشراف لجنة خاصة

صرّح مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الثلاثاء، عن خطة لتشكيل هيئة خاصة لإدارة ميناء الفاو وطريق التنمية، فيما أشار الى إنجاز 95 بالمئة من مشاريع الفاوو حيث ذكرالأسدي، في حديث للوكالة الرسمية، إن "العمل جار على استكمال المشاريع الخمسة في ميناء الفاو، والتي تشمل النفق المغمور، والطريق الرابط بالميناء، وساحات الترحيب، وساحة مناولة الحاويات، والحوض البحري لرسو السفن".

كما أوضح أن "المشاريع الخمسة بلغت نسب إنجاز متقدمة تصل إلى نحو 95% لكل منها، فيما وصل العمل في النفق المغمور إلى مرحلة فحص التربة تحت النفق، والتي تقع تحت الماء، وهو ما يتطلب استخدام تقنيات هندسية متطورة تدخل العراق لأول مرة".

وأضاف: "نعمل حاليا على دراسة تشكيل هيئة خاصة لإدارة ميناء الفاو وطريق التنمية، والتي ستشرف أيضا على المدينة الاقتصادية، المدينة السكنية، والاستثمارات على طول مسار طريق التنمية".

كما بيّن أن "شركة أوليفر وايمان العالمية تم تعيينها لدراسة النموذج الاقتصادي للمشروع، بهدف توفير الفرص الاقتصادية وفق متطلبات السوق العالمي"، مشيرا إلى أن "ميناء الفاو من المتوقع تشغيله هذا العام، على أن يستكمل مع طريق التنمية بحلول نهاية عام 2028".